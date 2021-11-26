Диетолог назвала вредные для мужского здоровья продукты

Мужчинам для поддержания здоровья и формы следует придерживаться сбалансированного питания. При этом нужно помнить о некоторых правилах, ведь существуют как полезные, так и вредные продукты. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По её словам, важно, чтобы в рационе регулярно присутствовало достаточное количество животных и растительных белков. Они содержатся в мясе, птице, рыбе, бобовых и цельнозерновых продуктах. Также в пищу нужно включать продукты, содержащие цинк. К ним относятся рыба, морепродукты, мясные продукты, орехи, семечки, кунжут.

Даже небольшое количество орехов и семечек, например, тыквенных, содержат достаточное количество цинка, — сказала специалист.

Круглова посоветовала не забывать и о витаминах. Особое внимание следует обратить на витамины А и Е. Они содержатся в растительных маслах, орехах и семечках. Также обязательно наличие в рационе сложных углеводов, поскольку они являются источником энергии. Их можно получить, употребляя в пищу цельнозерновые крупы, бобовые, овощи, фрукты.

Говоря о вредных продуктах, диетолог порекомендовала мужчинам ограничить употребление алкоголя, в частности пива, которое содержит не только простые углеводы, но и фитоэстрогены — вещества, подобные женским гормонам.

Есть определённые нормы потребления алкоголя. Не более 500 мл пива не чаще трёх раз в неделю. Это условно безопасная доза, — отметила эксперт.

Она также посоветовала ограничить потребление продуктов с избытком сахара (сдоба, сладости), содержащих насыщенные жиры (жирные сорта мяса, птицы, мясные полуфабрикаты, колбасы). Кроме того, следует обращать внимание на содержание в продуктах соли. Её, как правило, много в колбасах, полуфабрикатах, а также твёрдых сырах, майонезе и соусах на его основе.

Диетолог добавила, что следует контролировать калорийность рациона. У мужчин избыток жировой ткани обычно встречается в области талии. Это негативно влияет как на репродуктивную функцию, так и здоровье в целом. Чтобы избежать этого, важно не допускать увеличения объёма талии более 94 см.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не злоупотреблять белым хлебом. Его избыток в рационе может привести к диабету, инсулинорезистентности и ожирению.