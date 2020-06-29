Диетолог рассказал, сколько ложек икры можно есть в день

https://static.news.ru/photo/ba8b1494-ba1a-11ea-b0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Икра лососёвых рыб является крайне полезным продуктом. Однако её чрезмерное потребление иногда приводит к аллергии, которая может проявиться в виде крапивницы или даже приступа, если у человека есть бронхиальная астма. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

В красной икре содержатся витамины А, E, D, фолиевая кислота, кальций, калий, а также белок, который усваивается намного лучше, чем из мяса и молочных продуктов. Такой химический состав оказывает антиоксидантное действие на организм, а также положительно влияет на состояние кожи и волос, пояснила диетолог.

Однако, чтобы избежать проявления аллергических реакций, специалист рекомендует следить за количеством съедаемой икры.

Если вы употребляете икру лососёвых регулярно, то одной столовой ложки в день вполне достаточно. Если же продукт попал к вам на стол на праздник, то лучше съесть не более трёх ложек, — заявила в разговоре с NEWS.ru Титова.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что эксперты Росконтроля проверили безопасность красной икры на российских прилавках. Экспертизе подверглись образцы шести брендов: «То, что надо», «Красное золото», «Русское море», «Тунгутун», «Меридиан» и «Сделано в море». Два из них по итогам эксперимента были признаны опасными и оказались в чёрном списке.