Диетолог дала совет, как уберечь детей от ожирения

https://static.news.ru/photo/1eb57540-8018-11eb-a44a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова дала рекомендации, как не допустить возникновения ожирения у детей.

В своих советах она сделала акцент на масленичной неделе, которая сейчас идёт в стране. По мнению специалиста, главное в эти дни не зацикливаться на употреблении блинов, важнее провести время вместе с ребёнком, подарить ему своё внимание.

Необходимо сделать акцент на том, чтобы весело провести время с ребёнком, подарить ему внимание и тепло. А чем в процессе вы будете заниматься с детьми, не так уж важно. Когда мы говорим побаловать ребёнка, мы не говорим конкретно про приготовление еды, а про любовь, — отметила Коршунова.

Диетолог подчеркнула, что нужно «снять трепет с блинов», поскольку установка «давай побалую блином» приводит к детскому ожирению, пишет «Звезда».

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что свежие ягоды, фрукты, а также сметана пониженной жирности могут стать здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах. Она напомнила, что существует большое количество вариантов приготовления блинов: на опаре, на молоке и кефире, фаршированных, с припёком и так далее. При этом на Масленицу блины традиционно становились в России основным блюдом в течение всей недели. В настоящее время блинчики и оладьи готовят на завтрак, особенно в выходные. Диетолог подчеркнула, что для активного ежедневного употребления это блюдо не подходит из-за высокой калорийности, сообщал NEWS.ru.