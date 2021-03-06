Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу

Свежие ягоды, фрукты, а также сметана пониженной жирности могут стать здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
В интервью РИА Новости эксперт
Так, в среднем в 100 граммах блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, — сказала Стародубова.
Она также добавила, что в качестве начинки можно использовать нежирный творог, тушёную капусту, яблоки с корицей, диетические сорта мяса и птицы.
В 2021 году Масленица будет проходить в России с 8 по 14 марта.
Ранее диетологи представили рецепты полезных для здоровья блинов. Об этом писал NEWS.ru.