Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу

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Свежие ягоды, фрукты, а также сметана пониженной жирности могут стать здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В интервью РИА Новости эксперт напомнила , что существует большое количество вариантов приготовления блинов: на опаре, на молоке и кефире, фаршированных, с припёком и так далее. При этом на Масленицу блины традиционно становились в России основным блюдом в течение всей недели. В настоящее время блинчики и оладьи готовят на завтрак, особенно в выходные. Диетолог подчеркнула, что для активного ежедневного употребления это блюдо не подходит из-за высокой калорийности.

Так, в среднем в 100 граммах блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, — сказала Стародубова.

Она также добавила, что в качестве начинки можно использовать нежирный творог, тушёную капусту, яблоки с корицей, диетические сорта мяса и птицы.

В 2021 году Масленица будет проходить в России с 8 по 14 марта.

Ранее диетологи представили рецепты полезных для здоровья блинов. Об этом писал NEWS.ru.