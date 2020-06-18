Дерматолог назвала продукты для красивого загара

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Употребление некоторых видов овощей и фруктов способно сформировать красивый летний загар и поддержать здоровый вид кожи. Об этом заявила профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.

По словам медика, особенно полезны продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан. В частности, красоту загару придаст употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда. Кроме того, стоит присмотреться к брокколи и помидорам, а также печени и красным сортам мяса. Все эти продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов, пишет РИА Новости.

По словам Снарской, помидор, мясо и тунец содержат тирозин — аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь. Она также добавила, что для загара лучше выбрать утреннее и вечернее время.

Ранее врачи предостерегли россиян от чрезмерного пребывания на солнце. Активно загорая, можно заболеть серьёзным недугом. Вероятность появления меланомы в два-три раза увеличивается, если человек за свою жизнь получил больше 26 солнечных ожогов. Такие данные озвучил российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов. Медик пояснил, что ожогом считается не только появление волдырей на коже, но и лёгкое покраснение.