Дерматолог дала советы по сохранению кожи рук после ношения перчаток

https://static.news.ru/photo/7b5943ba-9646-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева рассказала, как сохранить здоровой кожу рук после длительного ношения медицинских перчаток.

Она порекомендовала носить перчатки не более двух часов, тщательно мыть руки до и после перчаток, а также использовать питательный крем для рук.

Медицинские перчатки, которые советуют сейчас носить постоянно, различаются и материалом, и химическим составом, и технологией производства. Несмотря на то, какие именно перчатки вы планируете надеть, перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук, — привели слова Марины Горностаевой в РИА Новости.

Врач также отметила, что людям, у которых кожа склонна к сухости, рекомендуется использовать средства-эмоленты (кремы, мази, спреи, лосьоны).

Как писал NEWS.ru ранее, врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, что водка не подойдёт для обеззараживания рук от микробов. Врач уточнила, что в составе антисептика должно быть не менее 70% спирта.

А внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев сообщил, что после мыла и антисептиков, кожу рук достаточно увлажнить эмолентами. Он отметил, что в специальных лекарственных препаратах для защиты кожи рук необходимости нет.