Дерматолог рассказал о важности увлажнения рук после антисептиков

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Увлажняющих средств будет достаточно для защиты кожи рук от сухости из-за воздействия на них антисептиков и мыла на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев.

При сухости кожи применяются эмулиенты, средства, увлажняющие кожу. Достаточно применять такие средства. Это в основном кремы, гели, молочко для тела, бальзамы, — рассказал «Интерфаксу» эксперт.

По его словам, в специальных лекарственных препаратах для защиты кожи рук необходимости нет.

Говоря о том, как лучше обрабатывать кожу рук после посещения общественных мест, Потекаев указал на важность использования антисептиков. При этом мыло для рук может быть любым, а специальное антибактериальное не нужно.

Ранее врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, как правильно пользоваться антисептиком, а также рассказала, почему для этих целей не подойдёт водка. По её словам, чтобы убить бактерии, нужен спиртовой антисептик, в котором концентрация спирта оставляет не менее 70%, писал NEWS.ru.

В настоящий момент в российских аптеках наблюдается дефицит антисептических средств. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров заверил , что ситуация улучшится к понедельнику, 23 марта.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписан ы из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.