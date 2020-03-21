https://static.news.ru/photo/7b55f934-6ba4-11ea-8579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, как правильно пользоваться антисептиком, а также рассказала, почему для этих целей не подойдёт водка.

Чтобы убить бактерии, нужен спиртовой антисептик, его не заменит водка. Концентрация спирта в 40% — этого мало, она должна быть не меньше 70%, — рассказала Горностаева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, не стоит использовать увлажняющий гель после нанесения антисептика.

Лучше руки обрабатывать, и пусть они будут сухими, но сохранять здоровье, — заявила Горностаева.

В настоящий момент в российских аптеках наблюдается дефицит антисептических средств. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров заверил , что ситуация улучшится к понедельнику, 23 марта.

NEWS.ru писал, что в компании «Газпром» заявили о готовности производить антисептики из газа. Планируется использовать для их создания изопропанол и этанол.