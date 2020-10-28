Депутат предложил выдавать лечащимся на дому от COVID аптечку

https://static.news.ru/photo/1fc65ab4-194b-11eb-8e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проходящие амбулаторное лечение пациенты с коронавирусом должны получать бесплатную аптечку с противовирусными препаратами и витаминами. Так считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Главная проблема, на которую срочно нужно обратить внимание — это отсутствие медикаментов, в частности в аптечных сетях. Считаю, что мониторить ситуацию с лекарственными препаратами необходимо на уровне федеральном и желательно, чтобы это делали два независимых источника, — сказал Менделевич РИА Новости.

Парламентарий считает, что для переносящих COVID в лёгкой и средней степени, нужно выстроить чёткую логику при лечении на дому.

Может быть необходимо сформировать пособия для лечения коронавируса. К примеру, создать амбулаторный запас препаратов, которые по рецепту врача должны выдаваться больным коронавирусом бесплатно. Я бы назвал это некой аптечкой и предлагаю выдавать бесплатно инфицированным COVID-19, — пояснил депутат.

Менделевич подчеркнул, в состав аптечки должны быть включены витамины С и D, противовирусные и другие препараты.

28 октября президент России Владимир Путин провёл совещание с кабмином в режиме видеоконференции и заявил о том, что министры обсуждали вопросы доступности препаратов для больных коронавирусом. Он рассказал о решении обеспечивать бесплатными лекарствами болеющих коронавирусной инфекцией в лёгкой форме при лечении на дому. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионы должны передать Минздраву и правительству данные о наличии лекарств для борьбы с COVID.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с COVID-19.

Как отметил депутат, механизм взаимодействия с первичным медико-санитарным звеном пока не налажен, то есть поликлиники не могут лечить пациентов, например, со средней степенью тяжести. И именно поэтому больницы перегружены. Менделевич подчеркнул, что «это критичная точка».