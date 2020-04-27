Число выздоровевших от коронавируса пациентов в РФ увеличилось до 7346

https://static.news.ru/photo/453a9a4a-885e-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции вылечилось 579 человек. Так, общее число выздоровевших увеличилось до 7346 человек.

Также за сутки были подтверждены 6198 случаев инфицирования в 84 регионах страны.

2693 случая из них были выявлены у активно контактных лиц, которые не имели признаков заболевания.

NEWS.ru

По состоянию на 27 апреля в России зафиксировано 87147 случаев коронавирусной инфекции, 7346 выздоровели. Умерли 794 человека. В Москве 45351 заболевших, 3524 выздоровели, 435 умерли, писал NEWS.ru.