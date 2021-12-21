Билл Гейтс заявил, что пандемия может закончиться в 2022 году

Американский миллиардер Билл Гейтс предполагает, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Бизнесмен написал в Twitter, что ситуация развивается очень быстро и сейчас наблюдается самый сложный её этап из-за распространения нового штамма «омикрон». Предприниматель признался, что был вынужден отменить свои планы на ближайшие праздники.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and Iâve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

Даже если он лишь наполовину такой же серьёзный, как «дельта», то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный. <...> Я и мои близкие друзья уже отменили свои планы на ближайшие праздники, — подчеркнул Гейтс.

При этом он считает, что с пандемией можно справиться за три месяца, если предпринять верные шаги.

Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что «омикрон» распространяется так быстро, что после того как он станет доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохранится не дольше трёх месяцев. Эти три месяца могут быть тяжёлыми, но я всё ещё верю, что если будут предприняты верные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году, — добавляет миллиардер.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали первый летальный исход от заражения «омикроном». Умер мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас, который не был вакцинирован и имел серьёзные проблемы со здоровьем.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день выявлен 41 случай заражения новым штаммом «омикрон». Она отметила, что все инфицированные находятся в стационаре, в начале болезни у них поднималась температура тела до 38 градусов, но сейчас состояние стабильное.