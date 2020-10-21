Бразильский доброволец умер во время испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8083b15e-13c3-11eb-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский доброволец умер из-за осложнений во время испытаний коронавирусной вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Участник испытаний скончался в Бразилии. По информации Globo, смерть 28-летнего волонтёра произошла «в результате осложнений COVID-19».

AstraZeneca сообщила бразильскому телевидению, что пока не имеет официальной позиции по смерти бразильского добровольца при испытаниях своей вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что 11 сентября Россия приостановила испытания вакцины от корпорации AstraZeneca из-за проблем с её безопасностью. Испытания планировалось проводить на базе НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге.

Сама шведско-британская корпорация остановила испытания ещё 9 сентября после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни». Решение сделать паузу в испытаниях вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной. Участник, у которого была выявлена «серьёзная побочная реакция», находится в Великобритании.

В настоящее время AstraZeneca проводит третью фазу испытаний коронавирусной вакцины в США, Великобритании, Бразилии, ЮАР и Японии. Кроме неё в Соединённых Штатах также проводят испытания своих вакцин компании Pfizer и Moderna. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.