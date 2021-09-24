Токсичный человек: какие болезни маскируются под плохой характер

Так бывает, что у человека резко портится характер. Милая, добрая женщина становится агрессивной. Трудоголик и карьерист превращается в лентяя. Весельчак и балагур — в зануду. Окружающие думают, что он зазвездился или выгорел. Иногда человека хотят отправить к психиатру, чтобы диагностировать у него клиническую депрессию. На самом деле изменения в характере могут быть симптомом скрытого соматического заболевания. Врачи рассказали NEWS.ru, на какие недуги может указывать раздражительность, плаксивость, лень и апатия.

pexels.com

Ложная депрессия

Как известно, не каждое заболевание сопровождается болью. Так, воспаление некоторых органов, например, лёгких или печени, проходит бессимптомно. Выраженных проявлений иногда не бывает при воспалении органов желудочно-кишечного тракта. Единственным симптомом скрытой инфекции бывает астенический синдром, сообщает NEWS.ru иммунолог и диетолог Марина Аплетаева. Он проявляется повышенной утомляемостью, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна. Человек долго не может концентрироваться на одной задаче и быстро устаёт. Это всё происходит из-за интоксикации — отравления организма вредными веществами. Она влияет на головной мозг. Орган получает меньше кислорода, это не лучшим образом сказывается на его работе.

Мы сейчас слышим, что все борются с депрессией направо и налево. Это серьёзное заболевание, неврологическое заболевание, оно лечится медикаментами. Если у человека астенический синдром, они не помогут. Нужно ликвидировать причину, тогда психическое состояние улучшится. Марина Аплетаева аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Лень, апатия, раздражительность. Под этими «масками» может скрываться анемия, или малокровие — синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа, сообщила NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова. Этот микроэлемент поступает в организм с белковой пищей — мясом, яйцами, гречневой крупой. Основные причины — неправильное питание, скрытые кровотечения, нарушение всасываемости в кишечнике. Другие симптомы анемии — выпадение волос, ломкость ногтей, бледность и сухость кожи, одышка. Если человек замечает их у себя, нужно сдать анализ на гемоглобин и ферритин. В особо запущенных случаях даже БАДы с железом не помогут, необходимы инъекции.

Спокойный человек внезапно стал раздражительным. Он плохо выдерживает эмоциональные нагрузки, звонок от недовольного клиента вызывает приступ агрессии. Эти симптомы иногда указывают на недостаток макроэлемента магния. Другие признаки недуга — отёки, тяга к сладкому, боли в груди. Нехватка магния может иметь как минимум две причины — недостаточное количество нужных продуктов в рационе и нарушение его всасываемости. В аптеках продаются БАДы, содержащие магний, но самостоятельно «назначать» их себе нельзя.

Без детального обследования и выявления причины подобрать себе адекватную дозировку невозможно. Возможно, у пациента какая-то выявится проблема с кишечником или с желудком. В этом случае БАДы и корректировка питания не помогут. Нужно лечение у гастроэнтеролога. Ирина Добрецова руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики

Иногда любая мелочь способна вызвать обильное слезоотделение. Толкнули в транспорте, обидел начальник, неправильно дали сдачу в магазине, и человек плачет. Некоторые являются излишне ранимыми по своей природе. Это меланхолики. Если же раньше за человеком такого не наблюдалось, стоит сдать кровь на гормоны щитовидной железы. Как сообщила NEWS.ru доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ Олеся Гурова, при сниженной или повышенной функции этого органа проявляются «определённые психоэмоциональные особенности». Это плаксивость, частые перепады настроения от эйфории к депрессии. Такое может быть при избытке тиреоидных гормонов тироксина и трийодтиронина (T4 и T3). Повышенную их выработку вызывают различные заболевания, например, диффузный токсический зоб,

Лень и апатия могут быть симптомами другой серьёзной эндокринологической патологии. Как сообщила Гурова, такие проявления указывают на хроническую надпочечниковую недостаточность, или гипокортицизм. Эта опасная патология приводит к расстройству водно-электролитного обмена и нарушению сердечной деятельности. Другие симптомы недуга — низкое артериальное давление и обострение хронических заболеваний.

Что с памятью моей стало

Неполадки в работе сердечно-сосудистой системы также влияют на психику. У человека может резко ухудшиться память, когда в организме развивается атеросклероз, сообщил NEWS.ru кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнёв. В будущим эта патология может проводить к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам.

Одной из причин заболевания является повышенный холестерин. Холестериновые бляшки забивают сосуды, вплоть до их полной закупорки. Атеросклероз как генерализованный процесс поражает не только сосуды сердца, но и головного мозга. Поэтому вполне может быть появление какой-то неврологической симптоматики. Юрий Кремнёв кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

Когда память ухудшается у пожилого человека, это принято списывать на возраст. По словам врача, часто такой симптом указывает на скрытые патологии сердечно-сосудистой системы. Нужно пройти обследование у кардиолога.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Ещё Гиппократ говорил о том, что человек с болезнями желчного пузыря становится «желчным». Это подтверждает в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Нарушения оттока этой жидкости и холецистит (воспаление желчного пузыря) негативно влияют на настроение. Больной становится злым на весь белый свет, раздражается по пустякам. Человек может не испытывать болей, зато постоянно ощущать вздутие живота. Если заболевание запустить, это может привести к появлению камней в желчном пузыре. Потребуется операция.

Нервным и злым человека делает синдром раздражённого кишечника — функциональное расстройство работы толстой кишки. При этом заболевании также отмечается нарушение стула, вздутие живота, боли. Центральная нервная система тесно связана с энтеральной нервной системой кишечника. Под воздействием кишечных микроорганизмов выделяются нейротрансмиттеры (биологически активные вещества), которые оказывают воздействие на центральную нервную систему. Не зря среди врачей распространена шутка, что кишечник — это второй мозг.

Иногда психические расстройства и неврозы сами провоцируют болезни ЖКТ. Например, сильные эмоциональные переживания вызывают запор или наоборот диарею. А обострение язвы желудка «запускает» стресс. Понять, что первично, а что вторично, бывает сложно даже опытным медикам. Распространённая история — проведя полноценное обследование, гастроэнтеролог даёт направление к психиатру. Потому что вылечить недуг желудочно-кишечного тракта пациенту помогут не желчегонные и ферменты, а седативные препараты и антидепрессанты.