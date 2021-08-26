Более 87 млн россиян планируется привить от гриппа в этом году

Более 87 млн человек планируется привить от гриппа в России, в ряде регионов вакцинация начнётся в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

В ведомстве отметили , что планируют вакцинировать от гриппа до 60% всех россиян и до 75% пациентов, отнесённых к группам риска, общее число потенциальных вакцинированных должно составить 87,7 млн человек. В субъекты уже отгружено 70% вакцин от трёх и четырёх различных вирусов гриппа, 54% от общего числа отгруженных вакцин для профилактики гриппа поставлено в регионы.