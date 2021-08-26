Более 87 млн россиян планируется привить от гриппа в этом году
Сергей Князев
Сергей Князев
14:54, 27 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 87 млн человек планируется привить от гриппа в России, в ряде регионов вакцинация начнётся в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.
В ведомстве отметили, что планируют вакцинировать от гриппа до 60% всех россиян и до 75% пациентов, отнесённых к группам риска, общее число потенциальных вакцинированных должно составить 87,7 млн человек. В субъекты уже отгружено 70% вакцин от трёх и четырёх различных вирусов гриппа, 54% от общего числа отгруженных вакцин для профилактики гриппа поставлено в регионы.
Ранее сообщалось, что сейчас из-за пандемии коронавируса эпидемиологический грипп стал менее опасен. Тем не менее он по-прежнему представляет серьёзный риск для здоровья, особенно у пожилых людей, которым в первую очередь следует сделать прививку. А вакцинироваться от COVID-19 лучше за месяц до прививки от гриппа. Кроме того, в августе делать прививку от гриппа ещё рано, но нужно успеть привиться до конца октября, поскольку в ноябре и декабре погода будет особенно располагать к заражению различными вирусами, отмечают эксперты.