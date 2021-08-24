Врач рассказал, как совместить прививки от гриппа и COVID-19

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с «Народными Новостями» рассказал, как совместить вакцинацию от гриппа и COVID-19.

В первую очередь, отметил медик, следует озаботиться вакцинацией от коронавируса, после чего уже готовиться к сезону гриппа. Так, вакцинироваться от COVID-19 лучше за месяц до прививки от гриппа.

Если человек решает, что ему необходимо прививаться от гриппа, я бы рекомендовал переждать не менее одного месяца после второй вакцины от COVID-19, — сообщил Добровольский.

Кроме того, по его словам, в августе делать прививку от гриппа ещё рано, но нужно успеть привиться до конца октября, поскольку в ноябре и декабре погода будет особенно располагать к заражению различными вирусами.

Специалист добавил, что сейчас из-за пандемии коронавируса эпидемиологический грипп стал менее опасен. Тем не менее он по-прежнему представляет серьёзный риск для здоровья, особенно у пожилых людей. Поэтому им в первую очередь следует сделать прививку, здоровым людям можно не делать, рассказал семейный доктор.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание вакцин от коронавируса и гриппа одновременно возможно, но к разработке можно приступать только после испытаний препарата, содержащего белки нескольких штаммов коронавируса одновременно. По его словам, клинические испытания подобной вакцины в центре планируют начать уже в конце следующего года.