Автор книг о минеральной воде поделился схемой лечения этим напитком

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При покупке бутилированной воды надо выяснить, из какого источника она взята, от этого будет зависеть, принесёт жидкость пользу организму, или только утолит жажду, заявил автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров.

Максимально полезна добытая из артезианских скважин вода, а не вода из наземных источников с добавленными к ней позднее полезными элементами, передаёт радио Sputnik.

На столовой воде все мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит эта вода «убитая». Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что даёт земля-матушка ничто заменить не может. На воду должно влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала, — заявил писатель.

Лечебные воды необходимо пить по особой схеме, назначаемой врачом. Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые — за 30 минут до еды и через два и три часа после еды, сказал автор книг.

Назаров утверждает, что, благодаря следованию такой схеме, сам он не болел и не принимал лекарств уже 16 лет.

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