Привычные схемы борьбы с бронхиальной астмой устарели. Эксперты рабочей группы «Глобальная инициатива по астме» (GINA) представили новые клинические рекомендации по лечению этого заболевания. В ходе многочисленных исследований было доказано — препараты, содержащие гормоны, быстрее и эффективнее лечат астму. А привычные бета-агонисты кратковременного действия (спреи фенотерол, сальбутамол, тербуталин и другие. — News.ru) расслабляют гладкую мускулатуру бронхов и оказывают лишь временный эффект.

Не все пациенты на фоне этой терапии могли достичь так называемого контроля над заболеванием: состояния, когда у астмы нет никаких клинических проявлений, и пациент, по сути, ничем не отличается от здорового человека. Несмотря на принимаемые препараты, у части больных сохранялись симптомы и обострения.

В целях безопасности GINA больше не рекомендует монотерапию бета-агонистами кратковременного действия (БАКД), которые в течение 50 лет использовались в качестве терапии первой линии при астме. Существуют убедительные доказательства того, что монотерапия БАКД не защищает пациентов от тяжёлых обострений, хотя и обеспечивает кратковременное облегчение симптомов астмы, — сообщают эксперты рабочей группы.

GINA рекомендует медикам убрать короткодействующие препараты из всех групп терапии астмы (в том числе для пациентов с лёгкой формой) и заменить их на комбинированные препараты, содержащие гормоны (кортикостероиды). Их необходимо сочетать с бронхорасширяющиими препаратами длительного действия.

Bernd Friedel/imago stock&people/Global Look Press

Российские врачи поддержали новые рекомендации зарубежных коллег. Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий в беседе с News.ru обозначил основные преимущества нового метода лечения.

Мощный противовоспалительный эффект этих препаратов приводит к значительному уменьшению или полному исчезновению таких пугающих симптомов, как одышка, удушье, сильный кашель с густой мокротой. При этом форма доставки лекарства (ингаляционная) избавляет пациента от неблагоприятных системных эффектов, таких как набор веса, проблемы с кожей, сахарный диабет, отёки и повышение артериального давления. Василий Штабницкий врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

Эксперт отмечает — новая комбинация лекарственных средств эффективно справляется также с внезапными приступами заболевания. Один и тот же препарат можно использовать во время планового лечения и острых состояний.

У пациента развивались симптомы астмы, он принимал свой комбинированный препарат дополнительно, и таким образом не только облегчал состояние, но и самостоятельно увеличивал дозу противовоспалительного эффекта. Таким образом, чем сильнее и чаще встречались симптомы астмы у пациента, тем больше гормонов он получал и быстрее выходил из ситуации, которая могла привести к обострению астмы, — сообщил News.ru Василий Штабницкий.

По словам эксперта, каждый случай требует внимательного и тщательного отношения со стороны пациентов и врачей.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

Астма — одно из наиболее частых хронических заболеваний у взрослых и детей. По разным данным, примерно от 3 до 10% населения земного шара подвержены данному заболеванию. Успех лекарственной терапии последних 20–30 лет привёл к значительному снижению случаев госпитализации и смертности от него.