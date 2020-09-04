Антиоксидант из зелёного чая помогает при борьбе с супербактериями

https://static.news.ru/photo/15695cdc-efad-11ea-bdf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Антиоксидант, выделяемый из зелёного чая, может усиливать эффективность антибиотиков.

Как сообщило сетевое издание «Интересные новости», речь идёт о веществе под названием эпигаллокатехин галлат (EGCG) — природном антиоксиданте. В зелёном чае его содержание больше всего.

Учёные из Великобритании и Германии выяснили, что если добавить этот антиоксидант в смесь антибиотиков, которая обычно применяется для борьбы с резистентными бактериями, то можно заметно повысить эффективность лечения.

Отмечается, что супербактерии, которые не боятся антибиотиков, считаются большой угрозой и EGCG может помочь бороться с ними. В частности, тесты на микроорганизмах Pseudomonas aeruginosa (один из 18 самых распространённых устойчивых к антибиотикам микробов) показали, что антиоксидант заметно повышает эффективность обычной смеси препаратов, используемых для лечения.

Учёным приходится искать альтернативу антибиотикам из-за того, что их польза не всегда сопоставима с побочными эффектами, которые приводят к разрушительным результатам.

В 2017 году ВОЗ опубликовала список так называемой критической группы бактерий, которые чаще всего устойчивы к антибиотикам и представляют особую опасность для организма человека. Это синегнойная палочка, энтерококк фэциум, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, сальмонелла, гонококк, пневмококк, гемофильная палочка. Очень живучие микроорганизмы получили название «супербактерии». Они вызывают туберкулёз, пневмонию, гастроэнтерит, гонорею, брюшной тиф, менингит, эндокардит, сепсис и другие серьёзные заболевания. Пути заражения бактериями весьма разнообразны — от воздушно-капельного до полового, писал NEWS.ru.