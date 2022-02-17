Американские учёные рассказали про опасность COVID-19 для психики

Учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили опасные последствия для психического здоровья людей, которые перенесли коронавирус. В исследовании приняли участие более 150 тысяч взрослых, которые разделили на три группы, тех кто переболел COVID-19, гриппом и тех, кто не болел коронавирусом. Специалисты определили, что люди с COVID-19 на 35% чаще страдали тревожными расстройствами. Работа доступа в медицинском журнале BMJ.

Перенёсшие инфекцию, на 35 процентов чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40 процентов чаще испытывали депрессию, чем другие респонденты, — сказано в исследовании.

При этом исследователи установили, что у людей после коронавируса на 41 процент чаще наблюдались проблемы со сном и на 80 процентов чаще нейрокогнитивный спад, который выражается в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях. Учёные предположили, что основная причину этому в том, что COVID разрушает клеточные и нейронные связи в головном мозгу.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Речь идёт о когнитивных и аффективных расстройствах, при которых могут возникнуть дефекты памяти, внимания, раздражительность и депрессия. При этом могут проявиться признаки психастенического синдрома, отметил врач.