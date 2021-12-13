Американские учёные назвали провоцирующие бессонницу продукты

Учёные Колумбийского университета США провели исследование, в рамках которого выяснилось, что рафинированные продукты, например, рис, сахар и хлебобулочные изделия, провоцируют бессонницу. По их мнению, организм регулирует повышенный уровень сахара в крови с помощью инсулина, что приводит к выбросу адреналина и кортизола, которые могут стать причиной нарушения сна, пишет Live 24.

Когда уровень сахара в крови быстро растёт, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон, — пояснили учёные.

В ходе исследования, в котором участвовали более 50 тысяч добровольцев, выяснилось, что около 30% взрослого населения Земли регулярно сталкиваются с бессонницей. Чтобы побороть этот недуг, учёные советует отказаться от рафинированных продуктов и потреблять как можно больше фруктов, овощей и клетчатки.

Ранее психиатр Виктория Жаденова назвала основные причины возникновения тревожности. По её словам, ими могут стать проблемы со сном, неправильное питание, а также перфекционизм и гиперконтроль.