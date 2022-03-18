«112»: Жириновский находится в критическом состоянии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии, сообщил Telegram-канал «112». Врачи диагностировали у политика септический шок.

За последние сутки в состоянии Жириновского врачи отмечают отрицательную динамику. Лёгкие политика полностью отекли .

В настоящее время медики борются за жизнь лидера ЛДПР.

По информации РЕН ТВ, Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. Источник телеканала также сообщил , что у политика начался сепсис.

Жириновского, заразившегося коронавирусом, доставили в Центральную клиническую больницу 2 февраля. У него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у лидера ЛДПР опускался до 88%, также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.

В последнее время в соcтоянии политика наблюдались то улучшения, то ухудшения. Так, 16 марта стало известно, что лидер ЛДПР пошёл на поправку. Он всё больше времени начал проводить без поддержки ИВЛ и стал дышать самостоятельно.