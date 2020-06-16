Подстанция № 55 находится в Троицке. С начала пандемии она работает с людьми, которые заражены коронавирусом или пребывают там с подозрением на инфекцию. Здесь базируются 19 машин скорой помощи. Ежедневно они отправляются на выезды к пациентам по всей Новой Москве.

На входе в здание стоят ёмкости с антисептиком, а на двери висит напоминание о необходимости использования масок и перчаток. Мы поднимаемся в кабинет заместителя главного врача, на время пандемии назначенного руководителем регионального объединения № 10, в которое входят ТиНАО и Бутово. Внутри подстанции очень мало людей. Позднее нам объяснят, что это связано с высокой загрузкой бригад скорой помощи.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Корреспонденты? — спрашивает нас заведующий.

— Да, это мы.

— Проходите.

Косымский Валентин Валерьевич работает на подстанции с 2012 года. Он подходит к карте, которая висит за его рабочим местом и рассказывает нам о специфике своего района ответственности.

Крупные подстанции расположены в Троицке, Московском и Вороново. Однако для того чтобы не допустить длительных поездок к пациентам в самые отдалённые части области, была организована система постов СМП. Бригада медиков начинает своё дежурство на подстанции, а затем дислоцируется на пост. В случае, если она покидает свой пост для транспортировки пациента в больницу, то на её место выезжает другая. Также есть вертолётные площадки для оперативной госпитализации. Пациентов с диагнозом коронавирус доставляют в основном в стационары, расположенные в Коммунарке, Голохвастово и Вороново. Косымский Валентин Валерьевич заместитель главного врача, временный руководитель регионального объединения № 10 (ТиНАО и Бутово) заместитель главного врача, временный руководитель регионального объединения № 10 (ТиНАО и Бутово)

По словам заведующего, пандемия в России не стала неожиданностью для сотрудников скорой помощи. Медики длительное время наблюдали за картиной в мире и ожидали подобной ситуации. В марте 2020 года главный врач СМП провёл совещание и разослал сотрудникам документ о переходе станции в режим повышенной готовности. Также предписания поступили от Роспотребнадзора. Следующим шагом стала организация специальных бригад, которые на первом этапе должны были работать с пациентами с COVID-19 . Изначально их было около 60. В эти группы людей отбирали по опыту работы и определённым навыкам. Все сотрудники обеспечивались иммунными препаратами другими медикаментами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Сколько врачей скорой помощи погибло в Москве и Подмосковье с начала пандемии?

— Точную цифру сказать вам не могу, так как официальные итоги будут подведены после завершения пандемии, — говорит Валентин (по официальным данным, в России от коронавируса умерли 186 медицинских работников). — Идите в соседний кабинет, там вас ждёт 112 бригада. Будете сегодня с ними работать.

Наталья Макарова (Наталья М.) и Наталья Коноплёва (Наталья К.) уже несколько лет работают фельдшерами выездной бригады скорой помощи. По их словам, они и до COVID-19 сталкивались с тяжёлыми вирусными заболеваниями, так что труд в костюмах им знаком.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Чем отличается фельдшер от медсестры?

— Он может принимать решение, — объясняет Наталья М.

Рабочий день бригады начинается с приёма смены у коллег. Они обмениваются последней информацией (на сегодняшний день общие собрания запрещены, медики коммуницируют друг с другом с помощью мессенджеров) и проверяют всё оборудование, комплектацию медицинских ящиков и укладок. Спустя несколько минут обычно поступает вызов.

Бесконечные костюмы. Стало трудно работать из-за летней жары. Радует, что на выездах люди уже стали нормально реагировать на наш внешний вид. Поначалу оборачивались и просили сфотографировать. Постоянно потеют очки. За своё здоровье я не переживаю. Супруг у меня старший фельдшер — работает здесь. Мама также сотрудник подстанции. По минимуму личных вещей забираем с собой отсюда. Мы ведь такие же люди, как и все остальные. Первый мой вызов на коронавирус был в марте. Поехали забирать пожилого мужчину 89 лет. Его родственники перевезли в пансионат в Подмосковье, чтобы улучшить изоляцию, но постоянно приезжали в гости. Он и заразился. Забирали мы его уже тяжёлого. Анализы ему не проводились. Тогда мы ещё не знали, что у него коронавирус. Уже потом нам позвонили из стационара и сообщили диагноз. Макарова Наталья Владимировна фельдшер выездной бригады скорой помощи фельдшер выездной бригады скорой помощи

Я начала работать с больными COVID-19 или подозрением на него на спецрейдах, которые в начале пандемии отправляли в аэропорты. Если люди были больны, то мы выписывали им постановление о необходимости пребывания на двухнедельном карантине. Если были признаки инфекции, то мы госпитализировали человека в специальные стационары. Изначально в Коммунарку, а затем и в остальные больницы. Люди были напуганы. При каждом случае кашля или насморка мы отправлялись на выезд. Из-за этого значительно возросла нагрузка на бригады. Родственники спокойно отнеслись к этой ситуации. Они знают, что я медработник. Мы все военнообязанные. У меня дочь тоже пошла работать добровольцем в лабораторию, которая тестирует людей на коронавирус. На данный момент она учится на третьем курсе в университете. Коноплёва Наталья Александровна фельдшер выездной бригады скорой помощи фельдшер выездной бригады скорой помощи

— 112, пройдите в диспетчерскую, — раздаётся голос из селектора.

— Это мы, пойдёмте, — говорит Наталья К.

Мы спускаемся на первый этаж. Диспетчер передаёт бригаде карту вызова, в которой указан адрес и симптомы пациента. Также там отмечена информация о возможных осложнениях и хронических заболеваниях. Все данные дублируются на планшеты. Бригада проходит в гараж и садится в машину.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Мы едем к женщине 90 лет. Подтверждён коронавирус. Ухудшение состояния, — говорит Наталья К.

— Костюмы когда надевать?

— На адресе.

В машине на планшет приходит уведомление о том, что бригаду перенаправляют на кровотечение.

— Наташ, у нас сняли вызов. Едем на травму. Скажи пусть разворачивается.

— Из-за чего это произошло?

— Человеку с кровотечением необходима экстренная госпитализация. Так довольно часто бывает, что в пути нас перенаправляют, — объясняет Наталья М.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Машина останавливается в частном секторе. Медики заходят в большой частный дом. Спустя несколько минут подъезжает ещё один автомобиль. Из него выходит мужчина и направляется туда же.

— Мы его госпитализируем, садитесь вперёд, — говорит Наталья К.

После госпитализации пациента бригада прибывает обратно на подстанцию. Диспетчер выделяет время на обед. За одну 24-часовую смену фельдшеры могут прерваться всего на один час.

— Сейчас мы с вами повезём препараты для нашего сотрудника. У него подтверждён коронавирус. Необходимо оценить его состояние и передать лекарства, — говорит Наталья К.

— Много у вас заболевших?

— Несколько человек. Каждый раз после выявления всем приходится сдавать мазки. Хорошо, что пока летальных не было.

В машине у бригады фельдшеров, помимо стандартного набора, теперь лежат маски, очки, респираторы, костюмы, бахилы, несколько ёмкостей с антисептиками и вакуумные пакеты для транспортировки использованных предметов.

— Он рядом тут живёт. Скоро на поправку.

— Сколько выездов вы делаете за свою смену?

— Когда всё только началось, то и до 20 бывало, — говорит Наталья К. — Мы ведь не всегда на станцию возвращаемся. Бывает, что только доставили пациента в стационар, а нам уведомление о следующем вызове приходит. И так по несколько раз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль заезжает во двор. Фельдшеры надевают на себя костюмы. Всё строго в соответствии с инструкцией. Затем они осматривают друг друга, чтобы не было зазоров или открытых участков тела.

— Готова?

— Пойдём.

Спустя несколько минут фельдшеры выходят из подъезда. Они тщательно обмывают руки антисептиком и в соответствии с инструкцией снимают СИЗ. Одежда складывается в жёлтый пакет, который будет доставлен для обработки на подстанцию. После этого в планшете отмечается завершение выезда.

— Ну как он? — спрашивает водитель бригады.

— Скоро увидитесь, — отвечает Наталья М.

Больному измеряют уровень сатурации (насыщение крови кислородом, которое выражается в процентном соотношении и измеряется с помощью пульсоксиметра), температуру и осматривают на наличие новых проявлений болезни. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на 16 июня 2020 года, в России выявлено 528 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 280 050 человек, а скончались — 6 948 пациентов. Наша страна занимает третью строчку по числу заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о работе медиков ЦКБ РАН в период пандемии коронавируса. Корреспондент редакции отправился работать волонтёром в отдел статистики клиники.