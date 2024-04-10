105-летний американец назвал вредный продукт секретом долголетия В США 105-летний мужчина назвал молочный шоколад секретом долголетия

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Долгожитель из США Лаверн Бизье назвал молочный шоколад любимым вредным продуктом, сообщило издание Washington Post. Мужчина считает, что он мог помочь ему достичь преклонного возраста. В июне он отпразднует 106-й день рождения.

Мой секрет — сумасшедшая жизнь. За всю жизнь я не взял в рот ни капли алкоголя и не выкурил ни одной сигареты, зато каждый день ел молочный шоколад. Я по-прежнему очень любопытен и люблю повеселиться, — заявил Бизье.

Бизье родился в штате Огайо и вырос на ферме. В детстве он много времени проводил на свежем воздухе с двумя братьями. После университета мужчина более 40 лет проектировал самолеты для General Dynamics. Бизье увлекается звездами и самостоятельно делал телескопы. На протяжении всей жизни он ездил в разные точки планеты, чтобы увидеть и снять на камеру солнечные затмения. Мужчина отличается отменным здоровьем, он лишь несколько лет назад отказался от вождения. Он также самостоятельно ухаживал за больной женой.

Ранее замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов назвал секретами долголетия сохранение физической активности, теплое общение и позитивный настрой, умственную деятельность и своевременное прохождение медицинских обследований.

По его словам, в возрасте старше 50 лет заниматься спортом нужно с удовольствием, поэтому пожилым людям идеально подойдут скандинавская ходьба, традиционная гимнастика и восточные практики. Филиппов отметил, что важным моментом для большинства долгожителей является нагрузка мозга.