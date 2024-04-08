Названы четыре эффективных способа продлить жизнь Глава «Московского долголетия» Филиппов: нагрузка мозга и спорт продлевают жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранение физической активности, теплое общение и позитивный настрой, умственная деятельность и своевременное прохождение медицинских обследований являются секретами долголетия, рассказал NEWS.ru замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов. По его словам, в возрасте старше 50 лет заниматься спортом нужно с удовольствием, поэтому пожилым людям идеально подойдут скандинавская ходьба, традиционная гимнастика и восточные практики. Филиппов отметил, что важным моментом для большинства долгожителей является нагрузка мозга.

В Японии, где старость изучена, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было, очередное исследование доказало, что у пожилых людей, которые занимались интеллектуальным трудом, регулярно читали, отгадывали кроссворды, продолжительность жизни в среднем была на четыре года дольше, — сказал Филиппов.

Один из ключевых факторов, влияющих на долголетие, — окружение человека. Как отметил Филиппов, одинокие люди в среднем живут на пять-шесть лет меньше, а теплое общение продлевает жизнь. Еще одно важное правило долголетия — своевременное прохождение качественных медицинских обследований.

Сегодня есть такое мнение, что лучший пациент — так называемый пациент 2.0 — это тот, кто заблаговременно обращается к врачу, проходит необходимые чекапы, чтобы предотвратить или на ранних стадиях выявить заболевания, — добавил Филиппов.

Ранее сообщалось, что оценка скорости ходьбы, а также способность удерживать равновесие на одной ноге могут позволить человеку определить, насколько здоровым будет его организм в старости. По данным The Sun, всего существует девять тестов, прохождение которых помогает оценить долголетие.