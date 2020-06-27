104 пациента с коронавирусом скончались за сутки в России

Коронавирусная инфекция унесла жизни ещё 104 жителей России. Таким образом, число жертв эпидемии увеличилось до 9073.
За минувшие сутки российские врачи поставили 6791 диагноз COVID-19 в 83 регионах. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа выписали 5735 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса, более половины из них уже поправились.
Основным механизмом заражения коронавирусом считается передача инфекции воздушно-капельным путём от человека к человеку. Поэтому эпидемиологи настоятельно рекомендую носить медицинские маски. Учёные доказали, что довольно быстро после того, как власти разных стран обязали своих граждан носить повязки, люди стали реже заболевать. Так, за месяц в Италии число случаев COVID-19 снизилось на 78 тысяч человек, в Нью-Йорке — на 66 тысяч, писал NEWS.ru.
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