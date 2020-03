https://static.news.ru/photo/dc550192-6f52-11ea-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.

В документе говорится о неправомерном использовании товарных знаков в нарушение федерального законодательства США, о недобросовестной конкуренции и неправомерном использовании товарных знаков в нарушение норм общего права, а также о недобросовестной конкуренции в нарушение Делового и профессионального кодекса штата Калифорния. Wargaming также требует аннулировать заявки на регистрацию товарных знаков компании «БлицТим».

«БлицТим» создана бывшими сотрудниками Wargaming, которые, как утверждают авторы World of Tanks, в настоящее время используют в коммерческой деятельности репутацию проектов компании — World of Tanks Blitz (WOTB) и World of Warships Blitz (WOWB). Ответчики, в свою очередь, входили в состав команды разработки мобильного многопользовательского танкового экшена.

Среди сотрудников и руководства, а также в кругах разработчиков видеоигр была известна как Blitz Team («Команда Блиц»). Wargaming считает, что ответчики выбрали название Blitz намеренно с целью использования репутации известных товарных знаков компании Wargaming, — говорится в пресс-релизе компании.

По утверждению истца, основатели «БлицТим» в рамках договорённостей с Wargaming обязались не конкурировать с бывшим работодателем и не переманивать коллег в течение определённого времени после ухода. Однако в апреле 2018 года более 30 членов команды разработки WOTB после приглашения перешли работать в новую компанию.

