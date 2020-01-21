https://static.news.ru/photo/7e70287e-3ce7-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Фото: half-life.com/alyx

Компания Valve объявила о начале акции, приуроченной к релизу Half-Life: Alyx. Все основные части культовой серии станут временно бесплатными.

Half-Life: Alyx is coming in March, and we're celebrating early by making all past games in the Half-Life series free to play for Steam users, from now until the day Half-Life: Alyx launches! https://t.co/giz801AKfu pic.twitter.com/ndUpN8NDYs — Valve (@valvesoftware) January 21, 2020

Пользователи Steam могут загрузить Half-Life и Half-Life 2, а также два эпизода к сиквелу. Игры останутся в библиотеке до окончания акции, которая завершится в день релиза новой части.

Half-Life: Alyx должна выйти в марте на VR-устройствах Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality. События экшена происходят между Half-Life и Half-Life 2. Игроки возьмут на себя роль Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем возглавляет раннее сопротивление против Альянса.

Ранее NEWS.ru рассказал, что запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру. На данный момент устройство частично доступно только в одном регионе — Японии.