Ремейк Mafia отложен на месяц

По словам разработчиков, они столкнулись с трудностями из-за пандемии COVID-19, в результате чего им пришлось отложить выход проекта. Вместе с анонсом новой даты выхода студия также опубликовала тизер геймплея — его полноценная презентация пройдёт 22 июля.
Mafia: Definitive Edition выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store), PS4 и Xbox One.
Ранее NEWS.ru рассказал, что SEGA презентовала очередное уменьшенное устройство. Мини-линейка пополнилась аркадным автоматом Astro City Mini.
Он идёт с 36 предустановленными играми, включая Alien Storm, Golden Axe, Virtua Fighter и Altered Beast. Мини-автомат оснащён разъёмом HDMI, двумя портами USB-A и одним Micro USD, а также 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников. Производитель не уточнил, получит ли устройство встроенную батарею.