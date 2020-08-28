На открытии Gamescom 2020 показали более трёх десятков новых игр

https://static.news.ru/photo/e8fef2ac-e8fd-11ea-80db-fa163e074e61_660.jpg Фото: gamescom.global

Gamescom 2020 — международная выставка видеоигр впервые проходит в формате онлайн. На церемонии открытия Шоу Night Live 27 августа было представлено более 30 трейлеров новых игр для РС, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и других платформ.

Компания BioWare рассказала о работе над новой частью Dragon Age. Создатели пообещали игрокам «сложную историю с неоднозначными персонажами», показали концепт-арты и работу актёров озвучки.

Поклонники вселенной DOOM с 20 октября смогут поиграть в первую часть дополнения к DOOM Eternal под названием The Ancient Gods. Согласно трейлеру, по возвращению в Урдак геймерам скучать не придётся.

Ролик космического хоррор-шутера Quantum Error наверняка вызвал у зрителей ностальгические воспоминания по временам DOOM 3 — мрачные коридоры и выскакивающие из тёмных углов монстры.

Студия Reflector Entertainment представила анонс игры Unknown 9: Awakening, главную героиню которой преследуют видения собственной смерти. Кроме того, она внезапно обнаруживает в себе некие загадочные силы. Более подробно об игре разработчики пообещали рассказать осенью.

Создатели Call of Duty: Black Ops Cold War показали одну из первых сцен новой игры. Герои обсуждают некоего Персея, за которым им предстоит охотиться. Выход игры намечен на 13 ноября.

Для The Sims 4 8 сентября выходит дополнение по «Звёздным войнам». Разработчики показали в трейлере путешествие на планету Батуу. Кроме того, был представлен геймплейный трейлер ещё одной игры по вселенной, созданной Джорджем Лукасом, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Этот проект выходит весной 2021 года.

Виртуальная выставка продлится до 30 августа. За это время будут показаны ролики проектов, которые разработчики держали до настоящего момента в секрете и геймплей многих анонсированных проектов.

Ранее NEWS.ru писал, что с 17 августа по 3 сентября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ проводятся бесплатные мастер-классы и тренинги, организованные центром развития карьеры. Посетителей обучают азам программирования на языке JavaScript, объясняют, как пользоваться программами для разработки видеоигр, а также основам видеомонтажа.