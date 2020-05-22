«Косынке» исполняется 30 лет

https://static.news.ru/photo/932f3368-9c19-11ea-99c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: microsoft.com

«Косынка» (Solitaire) от Microsoft отмечает 30-летний юбилей. В честь этого события компания намерена установить рекорд по количеству сыгранных партий за один день.

По данным Microsoft, в «Косынку» по-прежнему ежемесячно играет 35 млн пользователей, а число ежедневно разыгранных раздач составляет более 100 млн.

Microsoft Solitaire, первоначально известная как Windows Solitaire, была включена в состав Windows 3.0 в 1990 году и была разработана специально для обучения пользователей работе с мышью. В 2012 году вместе с релизом Windows 8 «Косынка» впервые перестала входить в состав операционной системы Microsoft.

Solitaire разработал в 1988 году стажёр компании Уэс Черри. За создание оригинальной колоды карт отвечала графический дизайнер Сьюзен Кэр. Черри также добавил в игру специальный «режим босса», чтобы работник одной клавишей мог скрыть «Косынку» от начальника и коллег. Microsoft до релиза попросила разработчика убрать функцию.

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