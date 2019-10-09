https://static.news.ru/photo/c33b8e4c-ea6e-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила об открытии первой в стране специализированной клиники для лечения игровой зависимости. Её персонал будет помогать игрокам в возрасте от 13 до 25 лет.

Потребности в здравоохранении постоянно меняются, поэтому NHS никогда не должна стоять на месте. Эта новая услуга является ответом на возникающую проблему растущего давления, которое дети и молодые люди испытывают в наши дни, — заявил исполнительный директор NHS England Саймон Стивенс.

Клиника станет частью Национального центра поведенческих зависимостей в Лондоне. Пациенты смогут лично встречаться с врачами или получать онлайн-консультации через Skype. Персонал клиники будет состоять из клинических психологов, терапевтов и психиатров, специализирующихся на лечении детей и молодёжи.

В конце мая Всемирная организация здравоохранения официально признала игроманию психическим расстройством, которое требует лечения. Новую международную классификацию болезней одобрили на ассамблее ВОЗ. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Речь идёт о чрезмерном увлечении компьютерными играми, которое накладывает отпечаток на общественную жизнь человека.