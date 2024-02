Инсайдеры: создается новая часть Uncharted, но без Naughty Dog Инсайдеры сообщили о создании ремейка Uncharted

Фото: Naughty Dog

Игра Uncharted: Drake’s Fortune

Фанаты серии игр Uncharted могут в скором времени поиграть в новую часть франшизы. В Сети появились свежие данные от инсайдеров, утверждающих, что для PlayStation 5 готовится ремейк первой части Uncharted: Drake’s Fortune 2007 года. По словам ведущих подкаста XboxEra Ника Бейкера и Джона Кларка, участвует ли Naughty Dog в проекте, пока неизвестно.

Во время разговора оба ведущих отметили, что их источники сообщили о создании ремейка для PS5, эта информация «поддается проверке». Также Кларк уточнил, что проект не новый и находится в разработке несколько лет. Оба ведущих утверждают, что получили эти сообщения независимо друг от друга и не ручаются, что проект будет воплощен в жизнь, хотя в Sony ведутся «серьезные обсуждения».

Из полученных данных неясно, какая студия участвует в проекте, нет и указаний на то, что это дело поручили Naughty Dog. Ранее в компании сообщили, что пока не работают над третьей частью The last of us, так как заняты другим проектом — каким именно, не уточнялось.

