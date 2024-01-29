Игроки Suicide Squad столкнулись с проблемами на раннем доступе

Фото: Warner Bros. Games

Геймеры, которые получили ранний доступ к игре Suicide Squad: Kill The Justice League, столкнулись с техническими проблемами, пишет IGN. Главной сложностью стали периодические падения серверов — это можно заметить на стримах.

В частности, игрокам выдавало ошибку, будто сюжет новинки был уже полностью пройден. Создатели игры в Twitter (X) признали техническую неисправность и пообещали исправить ее за несколько часов.

Кроме того, «Игромания» пишет, что русскоязычные игроки не могли получить доступ к игре на PS5 без активированного VPN. Ранее подобные сложности случались и с другими играми Warner Bros., например Mortal Kombat 1, где был доступен только сюжетный режим.

Ранее стало известно, что релиз российской компьютерной игры «Смута» перенесен на 4 апреля 2024 года. До этого датой выхода проекта в свет называлось 26 февраля. Разработчики также рассказали о том, что незадолго до релиза «Смуты» у геймеров появится возможность бесплатно ознакомиться с одной из локаций.

Разработчики пояснили, что перед этим выйдет бесплатная обучающая версия игры. Она позволит геймерам увидеть Москву на рубеже XVI–XVII веков, ознакомиться с игровыми механиками, а также послушать лекцию о Смутном времени и пополнить свои знания отечественной истории.