Бесплатные выходные пройдут в The Crew 2

https://static.news.ru/photo/29c1d2a6-7972-11ea-9190-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Crew/facebook.com

Ubisoft объявила о проведении в гоночной игре The Crew 2 бесплатных выходных. Акция распространится на владельцев ПК (Uplay) и PS4 (потребуется подписка PS Plus).

Игроки в том числе получат доступ ко всему дополнительному контенту. Накопленный прогресс сохранится и сможет быть перенесён в полную версию. Цена The Crew 2 также снизилась в онлайн-магазинах на время акции.

Бесплатные выходные стартуют 9 апреля в 19:00 по московскому времени и продлятся до 14 числа 00:00.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony презентовала геймпад для консоли следующего поколения PlayStation 5. Контроллер получил название DualSense.