Бесплатные выходные пройдут в The Crew 2

Ubisoft объявила о проведении в гоночной игре The Crew 2 бесплатных выходных. Акция распространится на владельцев ПК (Uplay) и PS4 (потребуется подписка PS Plus).
Игроки в том числе получат доступ ко всему дополнительному контенту. Накопленный прогресс сохранится и сможет быть перенесён в полную версию. Цена The Crew 2 также снизилась в онлайн-магазинах на время акции.
Бесплатные выходные стартуют 9 апреля в 19:00 по московскому времени и продлятся до 14 числа 00:00.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony презентовала геймпад для консоли следующего поколения PlayStation 5. Контроллер получил название DualSense.
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