Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar

https://static.news.ru/photo/abce021e-bf5a-11ea-a1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.A. Noire: The VR Case Files

Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры. Разработчики вновь работают над проектом для Rockstar Games.

Судя по описанию тайтла на странице LinkedIn, это будет ААА-игра в виртуальной реальности и в открытом мире. Студия также ищет старшего программиста, художника и дизайнера, сообщает DTF.

L.A. Noire: The VR Case вышла на VR-гарнитуры для ПК и PS VR. Игра предлагает расследовать семь дел из оригинала, в рамках которых геймеры могут искать улики, участвовать в погонях и перестрелках и вести допрос подозреваемых.

Ранее NEWS.ru рассказал, что издатель Take-Two и студия Rockstar Games могут выпустить шестую часть GTA VI c 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024 года. Согласно финансовому отчёту для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в указанный период фирма потратит на маркетинг $89 млн.