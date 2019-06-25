https://static.news.ru/photo/f77317bc-972f-11e9-95dc-fa163e074e61_1024.jpg Helio P65 Фото: mediatek.com

Компания MediaTek анонсировала новое поколение чипов для смартфонов Helio P65. Новинка изготавливается по 12-нм техпроцессу, и, как отметил производитель, её общая производительность увеличилась на 25% по сравнению с конкурирующими продуктами и на 50% по сравнению с предшественницей.

Helio P65 оснащён двумя ядрами ARM Cortex-A75 частотой до 2,0 ГГц, шестью ядрами ARM Cotrex-A55 частотой 1,7 ГГц и графическим процессором ARM Mali G52, максимальная частота которого составляет 820 МГц. Технология CorePilot также позволит правильно распределить ресурсы устройства и обеспечить стабильность работы: планирование задач, управление температурой и мониторинг привычек пользователя.

Чип поддерживает дисплеи разрешением до 2520х1080 пикселей, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, двойной 4G VoLTE для повышения качества голосовых и видеозвонков, более быстрого подключения, более надёжного покрытия и более низкого энергопотребления, а также работу с 48-мегапиксельной камерой и двойной камерой (до 16+16 Мп).

Helio P65 уже находится в стадии массового производства. Первые устройства с новинкой поступят в продажу в июле 2019 года.

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