https://static.news.ru/photo/c53bb9de-ad2d-11e9-a8a2-fa163e074e61_1024.jpg Huawei Honor 9X Фото: huawei.com

Honor, бренд Huawei, презентовал новую линейку смартфонов Honor 9X. Устройства получили выдвижную селфи-камеру и сканер отпечатков пальцев, размещённый на боковой панели.

Honor 9X y Honor 9X Pro, móviles de gama media con batería para dos días https://t.co/mmYd3Jhpmw — tuexpertomovil.com (@tuexpertomovil) 23 июля 2019 г.

Стандартная версия девайса получила 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 х 1080, двойную камеру на 48 и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч. Аппаратной основой Honor 9X помимо процессора Kirin 810 стали 4, 6 или 8 Гб оперативной и 64 и 128 Гб внутренней флеш-памяти.

Старшая модель Honor 9X Pro отличается наличием третьего модуля в основой камере (48, 8 и 2 Мп) и флэш-памяти до 256 Гб. Устройства работают под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1 и поддерживают технологию GPU Turbo 2.0 для оптимальной производительности во время игры.

Стоимость базовой версии Honor 9X (4/64 Гб) составит $203, Honor 9X Pro (8/128 Гб) — $320. Первая поступит в продажу в Китае 30 июля, а вторая станет доступна пользователям 9 августа.

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