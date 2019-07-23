Стандартная версия девайса получила 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 х 1080, двойную камеру на 48 и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч. Аппаратной основой Honor 9X помимо процессора Kirin 810 стали 4, 6 или 8 Гб оперативной и 64 и 128 Гб внутренней флеш-памяти.
Старшая модель Honor 9X Pro отличается наличием третьего модуля в основой камере (48, 8 и 2 Мп) и флэш-памяти до 256 Гб. Устройства работают под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1 и поддерживают технологию GPU Turbo 2.0 для оптимальной производительности во время игры.
Стоимость базовой версии Honor 9X (4/64 Гб) составит $203, Honor 9X Pro (8/128 Гб) — $320. Первая поступит в продажу в Китае 30 июля, а вторая станет доступна пользователям 9 августа.