Журналисты узнали, как WhatsApp читает личные сообщения пользователей

Журналисты обвинили руководство мессенджера WhatsApp в нарушении конфиденциальности, заявив, что мессенджер регулярно расшифровывает сообщения пользователей для проверки жалоб на них. Об этом пишет издание ProPublica.

По данным журналистов, подрядчик компании Facebook, которой принадлежит и WhatsApp, нанимает людей в возрасте от 20 до 30 лет на должность «модератор контента». Сотрудники подписывают соглашение о неразглашении информации и должны скрывать факт работы на WhatsApp. Всего в фирме трудоустроены более тысячи модераторов чатов в WhatsApp, каждый обрабатывает до 600 сообщений в день, тратя на каждое меньше минуты. Офисы модераторов находятся в Остине, Дублине и Сингапуре.



Модераторы получают доступ к личным чатам пользователей после того, как на их содержание пожаловались. Уже расшифрованное сообщение, которое посчитали оскорбительным, и предшествующие ему отдают для проверки искусственному интеллекту, а затем сотрудникам, которые могут оставить сообщение без внимания, поставить пользователя «под наблюдение» для дальнейшего изучения или же заблокировать учётную запись. Сообщения исследуют в том числе на наличие спама, детской порнографии и дезинформации.

Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг признал наличие офиса в штате Техас, заявив, что там занимаются предотвращением злоупотреблений и предпочитают не употреблять слово «модераторы» в отношении работников, так как они не могут удалять отдельные записи, в отличие от работников служб Facebook или Instagram. Между тем журналисты отмечают, что модераторы просматривают сообщения со всего мира, и поводом для того, чтобы счесть то или другое из них оскорбительным, может стать в том числе неправильный перевод с другого языка. Кроме того, жалобы часто отправляют, чтобы наказать, запугать или разыграть кого-либо.

Ранее сообщалось, что WhatsApp запускает в Великобритании и Германии кампанию по обеспечению конфиденциальности сообщений после негативной реакции клиентов на новое пользовательское соглашение. Для этого компания будет использовать сквозное шифрование чатов, и прочитать сообщения сможет только его отправитель и получатель. Между тем британский министр внутренних дел Прити Пател назвала «неприемлемым» использование такого вида шифрования в борьбе с распространением незаконного контента.