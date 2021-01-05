В Роскачестве заявили о риске использования беспроводных наушников

https://static.news.ru/photo/f26b33aa-5013-11eb-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспроводные наушники создают низкочастотное магнитное поле, что может вызвать риски для здоровья. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

По словам эксперта, беспроводные наушники являются источником неионизирующего излучения. И сейчас наука не располагает данными как о безвредности этого излучения, так и том, что они представляют опасность, сообщает агентство ПРАЙМ.

При этом Куканов считает, что в этом плане наушники безопаснее смартфонов, которые также являются источником неионизирующего излучения. Излучение от наушников в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов.

Однако есть и доказанный вред беспроводных наушников. Он заключается в длительном воздействии громкого звука. Впрочем, такое же оно и от обычных наушников.

Как писал NEWS.ru, наушники наносят серьёзный вред здоровью тех, кто ими пользуется. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Врач рассказал, что после использования этого девайса на протяжении трёх-четырёх лет слух начинает ухудшаться. По его словам, к 50 годам серьёзное ухудшение наблюдается у 25% населения развитых стран.