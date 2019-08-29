https://static.news.ru/photo/c355e68a-ca3d-11e9-ac54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Redmi, бренд Xiaomi, показал линейку смартфонов Redmi Note 8. «Старшая» модель стала первым коммерческим аппаратом с 64-мегапиксельным датчиком.

Note 8 Pro получил 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, четверную основную камеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и и батарею ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Аппаратной основой смартфона стали процессор MediaTek Helio G90T, 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 Гб флеш-памяти.

Note 8 оснащён 6,3-дюймовым экраном с разрешением FHD+, камерой с четырьмя модулями (48, 8, 2 и 2 Мп), фронтальной камерой на 13 Мп и аккумулятором на 4000 мАч. Аппарат также получит чипсет Snapdragon 665, 4 Гб RAM и 64 Гб внутренней флеш-памяти.

Смартфоны, работающие под управлением Android 9.0 Pie, будут доступны в трёх цветовых вариациях.

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