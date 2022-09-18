Пользователям объяснили, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом Аналитик Лынова: на неуместные запросы разрешений в смартфоне следует отвечать отказом

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Программы при установке на смартфон приложения часто спрашивают разрешение на доступ к камере, микрофону, файлам и контактам. По словам аналитика группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяны Лыновой, в таких ситациях следует отталкиваться от здравого смысла и давать разрешение лишь в тех случаях, когда это в принципе необходимо для работы. Слова аналитика приводит агентство ПРАЙМ.

Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы «отсканировать» текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода, — пояснила Лынова.

При этом она посоветовала подробно изучить возможности приложения на смартфонах, чтобы определить, как сильно им необходим доступ к тем или иным функциям или данным.

Также важную роль, по словам эксперта, играют источники установки. От этого зависит, можно ли доверять разработчику приложения или нет.

Ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что многие функции смартфонов, включенные по умолчанию, не требуются большинству пользователей и потому их стоит отключать. Это позволит сохранить заряд устройства и предотвратит раздачу персональных данных владельца телефона.

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в свою очередь отметил, что современные модели смартфонов занимаются сбором данных о своих владельцах на регулярной основе. В числе прочего гаджеты следят за тем, что люди говорят. Для этого в них внедряют специальные программы. По словам эксперта, слежку со смартфона можно свести к минимуму. Для этого нужно лишь ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников и ограничивать доступ к данным геолокации.