Названы функции телефона, которые следует отключать Гендир Telecom Daily Кусков призвал отключать геолокацию на мобильном телефоне

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Многие функции смартфонов, включенные по умолчанию, не требуются большинству пользователей и потому их стоит отключать. Это позволит сохранить заряд устройства и предотвратит раздачу персональных данных владельца телефона. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Можно дать лишь общие советы — если особо не нужна служба геолокации, лучше отменить ее использование по умолчанию. В фоновом режиме она собирает данные для многих приложений, которым знать, где вы находитесь, вовсе ни к чему, — сказал эксперт.

Он также рекомендовал снизить яркость экрана смартфона и отключить автообновления.

Также Денис Кусков подчеркнул, что пользователям очень важно определить спектр данных, которыми они делятся в приложениях. Это позволит обезопасить личную информацию.

Ранее главный специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что для продления службы смартфона, следует правильно заряжать его батарею. В частности, не нужно разряжать аккумулятор гаджета полностью. По словам эксперта, в большинстве устройств сейчас установлены литий-ионные аккумуляторы. Для них вредно допускать разрядку до нуля, а потом заряжать до 100%. Лучше всего держать заряд в границах 20–80%.

Также стало известно, что объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из КНР в Россию по итогам июля составил $312 млн. Показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных китайской таможни.