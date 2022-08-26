Экспорт смартфонов из КНР приблизился к докризисному уровню РБК: экспорт смартфонов из КНР вырос на 77% по сравнению с июнем

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Объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из КНР в Россию по итогам июля составил $312 млн. Показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных китайской таможни, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в 2021 году Китай стал крупнейшим поставщиком телефонов в Россию — объем экспорта тогда составил $5,387 млрд. И, хотя после начала российской спецоперации на Украине у некоторых китайских брендов из-за нарушения логистики возникли проблемы с поставками, в настоящее время доля китайских брендов растет.

Так, во втором квартале 2022 года на долю китайских брендов пришлось более 70% от общего количества проданных смартфонов на российском рынке. Рынок возглавила Xiaomi. Ее доля выросла до 31%, что позволило потеснить с лидирующей позиции Samsung (18%). Далее в списке производителей идут Realme (13%), Apple (11%) и Tecno (4%).

Ранее стало известно, что Казахстан резко увеличил поставки электроники в Россию после введения странами Запада антироссийских санкций. Только за первое полугодие 2022 года объем экспорта смартфонов увеличился более чем в две тысячи раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Помимо смартфонов особый спрос в России возымели процессоры и контроллеры.