В Роскачестве разрушили два главных мифа о зарядке смартфона Специалист Роскачества Кузьменко предостерег от полной разрядки аккумулятора смартфона

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Для того, чтобы продлить срок службы смартфона, следует правильно заряжать его батарею. Как это делать, рассказал агентству ПРАЙМ главный специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Он, в частности, отметил, что не следует разряжать аккумулятор гаджета полностью.

По словам эксперта, в большинстве устройств сейчас установлены литий-ионные аккумуляторы. Для них вредно допускать разрядку до нуля, а потом заряжать до 100%. Лучше всего держать заряд в границах 20–80%.

Кузьменко также рассказал, что использование провода или адаптера от другого аппарата вполне допустимо, если они имеют одинаковые значения или старый адаптер имел более низкую выходную мощность.

Ранее стало известно, что объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из КНР в Россию по итогам июля составил $312 млн. Показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных китайской таможни.