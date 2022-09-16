Россиян предупредили, о чем не следует говорить рядом со смартфоном Криминалист Михайлов: современные смартфоны следят за беседами их владельцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Современные модели смартфонов занимаются сбором данных о своих владельцах на регулярной основе. Об этом агентству ПРАЙМ заявил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. Он отметил, что в числе прочего гаджеты следят за тем, что люди говорят. Для этого в них внедряют специальные программы.

Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах, — заявил эксперт.

Он также упомянул и другие риски. Например, данные геопозиции автоматически передаются на сервер разработчиков операционных систем, после чего продаются владельцам соответствующих серверов.

По словам Михайлова, слежку со смартфона человек может свести к минимуму. Для этого нужно лишь ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников и ограничивать доступ к данным геолокации.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A. Об этом сообщил техноблогер MD Talk. Погибшая приходилась ему тетей. Он отметил, что родственница не перегружала телефон и использовала его только для звонков и просмотров видеороликов. По словам блогера, он обнаружил свою тетю мертвой дома на кровати. Возле ее головы лежал воспламенившийся смартфон марки Redmi. Она поставила его на ночь на зарядку, после чего и произошел взрыв.