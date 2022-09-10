В Индии женщина погибла при взрыве смартфона В Индии при взрыве смартфона Redmi 6A погибла женщина

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В Индии женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A, сообщил техноблогер MD Talk на своей странице в Twitter. Погибшая приходилась ему тетей. Он отметил, что родственница не перегружала телефон и использовала его только для звонков и просмотров видеороликов.

По словам блогера, он обнаружил свою тетю мертвой дома на кровати. Возле ее головы лежал воспламенившийся смартфон марки Redmi. Она поставила его на ночь на зарядку, после чего и произошел взрыв.

MD Talk отметил в своей публикации аккаунты Redmi, вице-президента Xiaomi и директора по маркетингу компании. В региональном отделе компании пообещали связаться с семьей погибшей и расследовать инцидент.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, что среди самых распространённых причин взрыва смартфонов — перегрев и повреждение, однако на рынке есть производители, устройства которых взрываются в руках пользователей гораздо чаще. Чтобы не допустить взрыва, необходимо следовать простым правилам, сказал Мясоедов. Нельзя перегревать гаджет, так как это повреждает батарею, она деформируется и может работать некорректно. Причиной взрыва может быть и продолжительная зарядка «неродным» зарядным устройством, напомнил он. И первый же признак грядущей опасности — вздутие батареи. В этом случае её нужно срочно заменить.