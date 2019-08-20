https://static.news.ru/photo/5644481c-c334-11e9-b9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: effinfun/twitter.com

Компания Motorola выпустит Motorola RAZR с гибким экраном в европейском регионе в декабре 2019 или январе 2020-го. При этом ради снижения окончательной цены устройства производителю пришлось отказаться от топового «железа».

Motorola RAZR не получит высокопроизводительный процессор, чтобы аппарат попал в средний ценовой сегмент. Вдобавок к основному гибкому дисплею Motorola разместит дополнительный экран на внешней панели для отображения уведомлений и входящих вызовов.

Как отмечает ресурс LetsGoDigital со ссылкой на проверенные источники, компания предпочла большим размерам компактность устройства. В том числе и поэтому девайс получит меньшую батарею.

Предполагаемая цена Motorola RAZR составит $1500 в США и €1500 в Европе.

Ранее News.ru сообщил, что компания Realme представила новые смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Оба бюджетных аппарата получили четыре основные камеры.