Компания Motorola выпустит Motorola RAZR с гибким экраном в европейском регионе в декабре 2019 или январе 2020-го. При этом ради снижения окончательной цены устройства производителю пришлось отказаться от топового «железа».
Motorola RAZR не получит высокопроизводительный процессор, чтобы аппарат попал в средний ценовой сегмент. Вдобавок к основному гибкому дисплею Motorola разместит дополнительный экран на внешней панели для отображения уведомлений и входящих вызовов.
Как отмечает ресурс
Предполагаемая цена Motorola RAZR составит $1500 в США и €1500 в Европе.
Ранее News.ru сообщил, что компания Realme представила новые смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Оба бюджетных аппарата получили четыре основные камеры.