Microsoft предупредила о взломе хакерами сервиса обслуживания клиентов

Компания Microsoft предупредила своих клиентов, что хакерам удалось получить доступ к одному из сервисов обслуживания клиентов (SPB: MSFT).

Сложный субъект, связанный с государством и идентифицируемый Microsoft как Nobelium, получил доступ к службе поддержки клиентов компании для просмотра информации о ваших подписках на службы Microsoft, — говорится в распространённом корпорацией сообщении.

Теперь клиентам может грозить опасность. По данным Microsoft, планы хакеров намного более широкие, чем просто взлом сервиса. Они могут использовать полученные данные «для запуска целенаправленных атак в рамках этой более широкой кампании».

Так пострадавших клиентов — в основном пользователей из США, Великобритании и других западных стран — попросили внимательнее относиться к финансовой документации и временно не передавать подобные документы по почте.

Ранее правительство США приписало предыдущие атаки Nobelium, в частности, на компанию SolarWinds, России, которая отрицает свою причастность. По данным Microsoft, хакеры проявляют активность в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах мира.