Microsoft отложила релиз ноутбука с двойным экраном Surface Neo

Ноутбук с двойным экраном Surface Neo не поступит в продажу в 2020 году. Microsoft перенесла релиз устройства из-за пандемии коронавируса.
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Surface Neo работает под управлением Windows 10X, разработанной специально для девайсов с двумя экранами. Окно выхода смартфона Surface Duo, который был анонсирован вместе с ноутбуком в октябре 2019 года, пока остаётся без изменений.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft планирует перенести все мероприятия до июля 2021 года в цифровой формат из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Решение коснётся таких ивентов, как Ignite 2020, The MVP Summit 2021 и Build 2021.
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