Microsoft отложила релиз ноутбука с двойным экраном Surface Neo

https://static.news.ru/photo/e8bee560-7a33-11ea-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Microsoft

Ноутбук с двойным экраном Surface Neo не поступит в продажу в 2020 году. Microsoft перенесла релиз устройства из-за пандемии коронавируса.

Как отметили источники ZDNet, в компании прямо не называют COVID-19 причиной проблем — изменение плана отражает «новый мир, где устройства виртуализации и с одним экраном являются более приоритетными, чем совершенно новые форм-факторы».

Surface Neo работает под управлением Windows 10X, разработанной специально для девайсов с двумя экранами. Окно выхода смартфона Surface Duo, который был анонсирован вместе с ноутбуком в октябре 2019 года, пока остаётся без изменений.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft планирует перенести все мероприятия до июля 2021 года в цифровой формат из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Решение коснётся таких ивентов, как Ignite 2020, The MVP Summit 2021 и Build 2021.