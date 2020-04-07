Мероприятия Microsoft будут цифровыми до июля 2021 года

https://static.news.ru/photo/76cdc4f4-78b6-11ea-8d85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Компания Microsoft планирует перенести все мероприятия до июля 2021 года в цифровой формат из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Решение коснётся таких ивентов, как Ignite 2020, The MVP Summit 2021 и Build 2021.

В свете проблем, связанных с COVID-19, Microsoft внимательно следит за развивающейся глобальной ситуацией и переоценивает общую стратегию проведения мероприятий в масштабах всей компании, — объяснила Microsoft в письме для партнёров.

Компания ранее объявила, что Build 2020, который должен состояться с 19 по 21 мая в Сиэтле, пройдёт в цифровом формате.

В начале марта NEWS.ru объяснил, что коронавирус уведёт игровую индустрию в «цифру».